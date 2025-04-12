إصابتان وتضرر عدة مركبات في هجوم للمستوطنين غرب سلفيت

أصيب مواطنان وتضررت مركبات، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين قرب بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين من مستعمرة "بروخين"، المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا مركبات المزارعين أثناء مرورها عبر طريق زراعي في منطقة سوسية شمال بلدة كفر الديك، ما أدى إلى إصابة المواطنين خالد جبري علي أحمد، ويوسف ناجي، برضوض، وتضرر عدد من المركبات المارة.

يذكر أن المزارعين في تلك المنطقة يتعرضون بشكل متكرر لاعتداءات من المستعمرين، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 947 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويرتكب الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين