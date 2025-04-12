القسام تبث تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي الأميركي الأسير

بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر.

وقال الأسير ألكسندر في الفيديو: نحن حقا نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل.

وأضاف: أنا كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور. .. سمعت قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي وأنتم رفضتم وتركتموني.

عاجل| كتائب القسام تنشر رسالة الأسير الإسرائيلي "عيدان ألكساندر": "نحن حقًا نعتقد أننا سنعود إلى ديارنا أمواتًا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل". pic.twitter.com/bdAZiyMmzs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 12, 2025

وتابع: “الجميع كذبوا على شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش”.

وتوجه إلى الرئيس ترامب، بقوله: لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي من هنا حيا، وعاتبه وسأله: “لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو”.

وهذا ثاني تسجيل مصور للأسير الإسرائيلي الأميركي، بعدما ظهر في تسجيل بثته القسام في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال فيه: “لا أريد أن يكون مصيري مثل مواطني الأميركي هيرش (غولدبرغ بولين)”.

وكانت حماس قد أعلنت سابقا موافقتها على إطلاق سراح ألكسندر إضافة إلى جثامين 4 أسرى آخرين، ردا على مقترح أميركي، وذلك بعدما تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوجه وفد من حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة مع المسؤولين المصريين بشأن وقف إطلاق النار، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترح جديد تقدمت به تل أبيب.

المصدر / فلسطين أون لاين