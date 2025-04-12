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اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ترمسعيا

12 ابريل 2025 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
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اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عقب اقتحامها بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع واعتداءات على مركبات المواطنين المارة، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث بلغت 7379 اعتداءً، خلّفت 19 شهيدًا وعشرات الإصابات، فضلًا عن تخريب لحق بالأراضي والممتلكات، وفق مركز معلومات فلسطين "معطى".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مواجهات #رام الله #بلدة ترمسعيا

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