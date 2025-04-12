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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

12 ابريل 2025 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
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شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت أكبر المظاهرات نظمت في العاصمة البنغالية دكا، حيث خرج عشرات الآلاف في مسيرة دعم للقضية الفلسطينية، ورفعوا العلم الفلسطيني، كما رددوا الهتافات المناهضة للاحتلال والمنددة بجرائمه البشعة بحق أطفال فلسطين، وسط صمت دولي، وطالبوا بوقف المجازر ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، ومدينة ميلانو الإيطالية، وهلسنبوري السويدية، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حرب الإبادة #مجازر إسرائيلية

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