الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وينصب حاجزاً في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم قلنديا، ووسط بلدة كفر عقب، وانتشرت في الشارع الرئيسية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

من ناحية أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا طيارا، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما أدى لعرقلة حركة مرورهم.

المصدر / فلسطين أون لاين