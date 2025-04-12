فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مؤسسة حقوقية تعلن استشهاد الأسير خليل هنية من غزة

نيويورك تايمز: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تفرض خيارا مؤلما على سكان غزة

مسؤولة أممية: 60 ألف طفل بغزة يعانون من سوء التغذية

حماس: دماء أطفال غزَّة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم

حماس: دعوات ذبح القرابين بالأقصى إشعال للحرب الدينيَّة وتستوجب رداً على كافة المستويات

القسَّام تعلن قصف غلاف غزَّة الجنوبي برشقةٍ صاروخيَّة

لليوم الـ 26 تواليًا.. شهداء ومُصابون في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

المكتب الحكومي: الاحتلال يحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعيَّة وسلاح قتل بطيء

‏مواطنة أسترالية: لو كنت قادرة لانضممت لحماس بعد ما رأيته من (إسرائيل)

بلدية غزة: الاحتلال يماطل في السماح لطواقمنا بإصلاح ضرر خط مياه "مكوروت"

مؤسسة حقوقية تعلن استشهاد الأسير خليل هنية من غزة

12 ابريل 2025 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
...

أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، استشهاد المعتقل خليل أحمد خليل هنية (35 عاما) من قطاع غزة نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت "الضمير" في بيان اليوم السبت، إنها تلقت يوم الخميس الماضي، خبر استشهاد المعتقل هنية، في سجن النقب.

وأشارت مؤسسة الضمير إلى أن هنية اعتقل من داخل مدرسة عبد الله الدحيان في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بتاريخ 21/12/2023، وهو متزوج ويعيل 4 أفراد.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة، فإن هنية تعرض خلال فترة اعتقاله لعملية تعذيب وتنكيل مستمرة ودائمة، أسفرت عن استشهاده،

ويرتفع بذلك عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل سجون ومعسكرات جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى ما لا يقل عن 66 شهيدا ممن تم الكشف عن أسمائهم وهوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 44 شهيدا من معتقلي غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، بينت المؤسسة أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.

وأكدت مؤسسة الضمير أن استشهاد المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي هو سياسة ممنهجة تعبر عن نهج حكومي ورسمي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، كما ورد في الإفادات والشهادات التي حصلت عليها "الضمير".

وقالت إن استشهاد المعتقل هنية، هي جريمة حرب وتتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990.

وحملت "الضمير" المجتمع الدولي مسؤولية استشهاد المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق أممية في ظروف استشهاد المعتقلين في سجون الاحتلال، وتقديم الجناة للمحاسبة والمساءلة.

كما طالبت الهيئات الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل والعمل على توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، وتكثيف الزيارات للاطلاع على أوضاعهم داخل المعسكرات وسجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأسرى الفلسطينيين #السجون الإسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة