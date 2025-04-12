فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: دماء أطفال غزَّة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم

حماس: دعوات ذبح القرابين بالأقصى إشعال للحرب الدينيَّة وتستوجب رداً على كافة المستويات

القسَّام تعلن قصف غلاف غزَّة الجنوبي برشقةٍ صاروخيَّة

لليوم الـ 26 تواليًا.. شهداء ومُصابون في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

المكتب الحكومي: الاحتلال يحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعيَّة وسلاح قتل بطيء

‏مواطنة أسترالية: لو كنت قادرة لانضممت لحماس بعد ما رأيته من (إسرائيل)

بلدية غزة: الاحتلال يماطل في السماح لطواقمنا بإصلاح ضرر خط مياه "مكوروت"

دليل البقاء قوياً: كيف تحافظ على نشاط الجسم وحيويته رغم قلة الطعام في زمن الحرب؟

"العدل الدولية" تبدأ جلسات علنية بشأن التزامات "إسرائيل" تجاه تواجد الأمم المتحدة بفلسطين

محكمة أميركية تقضي بترحيل الفلسطيني محمود خليل

حماس: دماء أطفال غزَّة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم

12 ابريل 2025 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
...
حماس: دماء أطفال غزَّة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، إن تصاعد الدعوات داخل الكيان المحتل لوقف الحرب وتحرير الأسرى، يؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب وعن معاناة أسراه وشعبنا.

وأوضحت حماس في بيان صحفي، اليوم السبت،  أن دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم، وللهروب من المحاكمة.

وشددت الحركة على أن المعادلة واضحة ب إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب حيث أن العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها.

وأشارت إلى أن كل يوم تأخير يعني مزيداً من القتل للمدنيين العزل من شعبنا، ومصيراً مجهولاً لأسرى الاحتلال.

وأمس الجمعة، أكد مصدر قيادي في حركة حماس،  أن الحركة لم تتلقَّ أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها وافقت على آخر مقترح قدمه الوسطاء وأعلنت ذلك بوضوح قبل عيد الفطر.

وأكد المصدر القيادي على أن الحركة منفتحة على أي مقترحات جديدة من شأنها تحقيق وقف لإطلاق النار  وانسحاب الاحتلال.

وفي 29 مارس الماضي، أكد رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية، موافقة حماس على مقترح تسلمته من مصر وقطر، وسيطي اتفاق وقف إطلاق النار الذي انقلب عليه الاحتلال في مرحلته الثانية، "ونأمل ألا يعطله الاحتلال مرة أخرى"، مشيرا إلى أن حماس وصلت مع الوسطاء إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة.

ولليوم الـ 26 تواليًا، يواصل الاحتلال استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عبر استهدافات مكثفة للمدنيين والنازحين في جميع مناطق القطاع، ونسف المربعات السكنية، وتهجير الأهالي قسرا، في ظل حصار مطبق أدى لتفشي المجاعة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #تحرير الأسرى #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة