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حماس: دعوات ذبح القرابين بالأقصى إشعال للحرب الدينيَّة وتستوجب رداً على كافة المستويات

12 ابريل 2025 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
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حماس: دعوات ذبح القرابين بالأقصى إشعال للحرب الدينيَّة وتستوجب رداً على كافة المستويات

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، أن إطلاق جماعات الهيكل المزعوم؛ دعوات تحريضية للمستوطنين الصهاينة بفرض ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى المبارك في أيام ما يسمى "عيد الفصح" العبري، هو إشعال للحرب الدينية على المقدسات الإسلامية وإمعانٌ في سياسة الاستهداف الممنهج للمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح ناصر الدين، اليوم السبت، أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بالاستفراد بالأقصى مهما كلف ذلك من ثمنٍ، وأن المقاومة بكل أشكالها ستبقى درعًا وسدًا منيعًا في وجه الاحتلال ومخططاته، فالقدس والأقصى هما جوهر الصراع وقلب المعركة التي لن تهدأ حتى دحر الاحتلال وتطهير مقدساتنا من دنسه. 

وشدد على أن تصاعد دعوات الاقتحام وذبح القرابين هي خطوة متقدمة لمطامع المستوطنين الذين يجدون كل الدعم والتأييد من حكومة الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحديا صارخا لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم أجمع.

وأشار إلى أن المخاطر التي تحاك بالأقصى تستوجب النفير والتحرك على كافة المستويات، لإفشال مطامع الاحتلال ومخططاته الممنهجة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى عنوانه استفراد المستوطنين به وطرد المسلمين من رحابه. 

ودعا ناصر الدين جماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى النفير العام والرباط في باحات المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، كما ناشد الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عيد الفصح اليهودي

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