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القسَّام تعلن قصف غلاف غزَّة الجنوبي برشقةٍ صاروخيَّة

12 ابريل 2025 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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القسَّام تعلن عن قصف غلاف غزَّة الجنوبي برشقةٍ صاروخيَّة

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها استهدفت مستوطنة "نير اسحاق" بغلاف غزة الجنوبي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

 ويُذكر، أن هذه هي الرشقة الصاروخية الخامسة منذ استئناف الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة فجر 18 مارس/آذار الماضي.

ولليوم الـ 26 تواليًا، يواصل الاحتلال استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عبر استهدافات مكثفة للمدنيين والنازحين في جميع مناطق القطاع، ونسف المربعات السكنية، وتهجير الأهالي قسرا، في ظل حصار مطبق أدى لتفشي المجاعة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القسام تقصف غلاف غزة

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