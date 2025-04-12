الصِّحَّة بغزَّة: 21 شهيدًا و64 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إن 21 شهيدًا، و 64 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزَّة خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,933 شهيدًا و 116,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,563 شهيدًا 4,004 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين