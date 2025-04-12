‏مواطنة أسترالية: لو كنت قادرة لانضممت لحماس بعد ما رأيته من (إسرائيل)

في تعليق مثير، أعربت مواطنة أسترالية تبلغ من العمر 73 عامًا عن غضبها تجاه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سيما في قطاع غزة، قائلة: "أنا امرأة أعيش في أستراليا. بعد أن رأيت ما فعلته (إسرائيل) وما تزال تفعله، لو كنت قادرة، لانضممت إلى حماس".

جاء تعليق المواطنة الأسترالية على صحيفة هآرتس العبرية، أثناء وضعها خبرا يقول إن حركة حماس قد ملأت صفوفها العسكرية ولديها الآن 40 ألف مقاتل.

كما جاء في وقت تتصاعد فيه موجة التضامن الدولي مع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة تجاه سكان القطاع.

على الصعيد العالمي، شهدت عدة مدن عربية وأجنبية احتجاجات واسعة النطاق دعماً للفلسطينيين، حيث تجمع للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى إنهاء "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وتعكس تصريحات المواطنة الأسترالية الغضب المتزايد لدى شريحة واسعة من المجتمعات الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية، وتسلط الضوء على أهمية التضامن العالمي لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

وتشن دولة الاحتلال برعاية أمريكية حربا دموية واستئصال للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أسفرت منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى ارتقاء 50,912 شهيدا و115,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م معظمهم من الأطفال والنساء.





المصدر / فلسطين أون لاين