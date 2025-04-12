تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 12 أبريل 2025

تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 12 أبريل 2025، دون تغير يذكر على درجات الحرارة والتي تبقى أدنى من معدلاتها العامة بحدود 6-7 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس بارداً نسبياً إلى بارد وغائماً جزئياً إلى غائم، وتتواصل فرص هطول الأمطار المتفرقة في شمال ووسط البلاد خلال ساعات الصباح، وتنشط الرياح، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس بارداً بشكلٍ لافت، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: باردة إلى شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها ما بين 15-20 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين