فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المكتب الحكومي: الاحتلال يحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعيَّة وسلاح قتل بطيء

‏مواطنة أسترالية: لو كنت قادرة لانضممت لحماس بعد ما رأيته من (إسرائيل)

بلدية غزة: الاحتلال يماطل في السماح لطواقمنا بإصلاح ضرر خط مياه "مكوروت"

دليل البقاء قوياً: كيف تحافظ على نشاط الجسم وحيويته رغم قلة الطعام في زمن الحرب؟

"العدل الدولية" تبدأ جلسات علنية بشأن التزامات "إسرائيل" تجاه تواجد الأمم المتحدة بفلسطين

محكمة أميركية تقضي بترحيل الفلسطيني محمود خليل

باراك: نتنياهو يقود (إسرائيل) بخطى ثابتة نحو الهاوية

لليوم الـ 26 تواليًا.. شهداء ومُصابون في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أردوغان: (إسرائيل) تحاول نسف الثورة في سورية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 12 أبريل 2025

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 12 أبريل 2025

12 ابريل 2025 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
...
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 12 أبريل 2025

 تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم السبت 12أبريل 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.60-3.64 بيع.
- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.77-4.83، بيع.
- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.
- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.08-0.13، بيع.
- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.76، بيع.
- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.88-0.95، بيع.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أسعار صرف العملات #الدولار اليوم #طوفان الأقصى #الشيكل اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة