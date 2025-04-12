"الحملة العالمية لوقف الإبادة في غزَّة تدعو للمشاركة بموجة إعلامية مفتوحة

دعت الحملة العالمية لوقف الإبادة في قطاع غزة، للمشاركة في الموجة الإعلامية المفتوحة بعنوان "أوقفوا الإبادة"، يوم الإثنين القادم.

وأعلنت "الحملة العالمية" في بيان صحفي، اليوم السبت، عن تنظيم موجة إعلامية مشتركة تحت عنوان "أوقفوا الإبادة"، يوم الإثنين القادم الموافق 14 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام حول العالم.

وأكدت، أن الموجة الإعلامية تهدف إلى الحديث عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوحيد الجهود الإعلامية للمطالبة بوقفها.

وشددت على ضرورة إيصال الصوت الفلسطيني الحر، وكشف الحقيقة أمام العالم، وتوحيد الجهود الإعلامية في مواجهة آلة التضليل، وتعزيز الرواية الفلسطينية الحقيقية.

وجددت دعوتها للمؤسسات الإعلامية كافة، والصحفيين، وصنّاع المحتوى، إلى الانضمام لهذا الصوت الجماعي، وإعلاء الحقيقة لأجل غزة.

وكانت خلال الأسبوع الماضي، قد أعلنت "الحملة" عن عصيان مدني وإضراب شامل في جميع دول العالم؛ نُصرةً لقطاع غزة ووقفاً لحرب الإبادة الجماعية عليها.

ولليوم الـ 26 تواليًا، يواصل الاحتلال استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عبر استهدافات مكثفة للمدنيين والنازحين في جميع مناطق القطاع، ونسف المربعات السكنية، وتهجير الأهالي قسرا، في ظل حصار مطبق أدى لتفشي المجاعة ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.

المصدر / وكالات