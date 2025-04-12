فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ليلة دامية في الداخل: 4 قتلى في الرملة وعرابة البطوف

"تفجيرٌ للمنازل وسرقة ممتلكات المواطنين".. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ82

لليوم الـ 26 تواليًا.. شهداء ومُصابون في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

بالأرقام.. تصعيدٌ خطير في سياسة هدم المنازل في الضَّفة الغربيَّة

"الأونروا": غزَّة تقترب من "الجوع الشَّديد للغاية" ولا بدّ من فتح المعابر بأسرع وقت

مع استمرار المجاعة.. "وجبة الجمعة المميزة" أصبحت حلمًا يراود سكان قطاع غزة

خلال الفصح العبري.. هل ينجح المستوطنون في ذبح القرابين داخل الأقصى؟

جاكسون هينكل.. ناشط سياسي أمريكي يناصر فلسطين ويفضح (إسرائيل)

أزمة الطحين تخنق العائلات وسط حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال

"جبهة العمل" تستنكر منع الأمن الأردنِّيِّ فعَّاليَّةً داعمةً للمقاومة في غزَّة

"تفجيرٌ للمنازل وسرقة ممتلكات المواطنين".. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ82

12 ابريل 2025 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
...
"تفجيرٌ للمنازل وسرقة ممتلكات المواطنين".. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ82

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم 82 على التوالي، مع استمرار عمليات اقتحام المنازل والتدمير الممنهج للمخيم وتهجير سكانه منه.

وشهدت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق نزلة زيد وعرابة وبير الباشا وبرقين وجلبون وفقوعة في جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت منزلاً في حي جبل أبو ظهير في المدينة، وفتشته، وسرقت منه مبلغاً كبيراً من المال قبل انسحابها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من عائلة الأسير المحرر سلطان خلوف من بلدة برقين غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد خلوف واثنين من أشقاءه للضغط عليه لتسليم نفسه، وذلك بعد يوم من اعتقال زوجته نبيلة خلوف، ثم أفرجت عنها صباح أمس.

ويقتحم الاحتلال منزل عائلة خلوف وديوان آل خلوف في برقين منذ قرابة شهر للبحث عنه، ويعتقل أفراد من عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه.

وقد خلف العدوان على جنين ومخيمها 38 شهيداً، بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة التي تواصل حملتها الأمنية واسناد قوات الاحتلال في ملاحقة المقاومين والمطاردين.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #العدوان على جنين #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة