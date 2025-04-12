"تفجيرٌ للمنازل وسرقة ممتلكات المواطنين".. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ82

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم 82 على التوالي، مع استمرار عمليات اقتحام المنازل والتدمير الممنهج للمخيم وتهجير سكانه منه.

وشهدت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق نزلة زيد وعرابة وبير الباشا وبرقين وجلبون وفقوعة في جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دهمت منزلاً في حي جبل أبو ظهير في المدينة، وفتشته، وسرقت منه مبلغاً كبيراً من المال قبل انسحابها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من عائلة الأسير المحرر سلطان خلوف من بلدة برقين غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد خلوف واثنين من أشقاءه للضغط عليه لتسليم نفسه، وذلك بعد يوم من اعتقال زوجته نبيلة خلوف، ثم أفرجت عنها صباح أمس.

ويقتحم الاحتلال منزل عائلة خلوف وديوان آل خلوف في برقين منذ قرابة شهر للبحث عنه، ويعتقل أفراد من عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه.

وقد خلف العدوان على جنين ومخيمها 38 شهيداً، بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة التي تواصل حملتها الأمنية واسناد قوات الاحتلال في ملاحقة المقاومين والمطاردين.

المصدر / وكالات