لليوم الـ 26 تواليًا.. شهداء ومُصابون في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة يومها الـ 26 تواليًا بعد خرق الاحتلال اتّفاق وقف إطلاق النّار واستئناف الحرب، مرتكبًا مجازر دامية، ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنّساء.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,542 شهيدا، 3,940 إصابة) وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,912 شهيدا و 115,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، فقد ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال وتدميره عدة مناطق في غزة.

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت، بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع النخيل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني انتشال شهيدين من منزل عائلة "كحيل" وإخماد حريق نشب فيه عقب قصف مدفعي "إسرائيلي" في شارع النخيل بمنطقة الشعف، شرقي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها حيي الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة، ومنطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويتي التخصصي، غالبيتهم من الأطفال، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

وفي رفح، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية شمالي المدينة جنوبي قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي متزامن.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين