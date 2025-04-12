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"الرُّضع والأطفال ينامون جائعين"

"الأونروا": غزَّة تقترب من "الجوع الشَّديد للغاية" ولا بدّ من فتح المعابر بأسرع وقت

12 ابريل 2025 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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"الأونروا": غزَّة تقترب من "الجوع الشَّديد للغاية" ولا بدّ من فتح المعابر بأسرع وقت

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اقتراب غزة من "الجوع الشديد للغاية" فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد، جراء الإغلاق "الإسرائيلي" المتواصل للمعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما، في بيان صحفي، أمس الجمعة: "مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد".

وأوضحت توما، أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير في أسعار" البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرضت "إسرائيل" حصارها على القطاع، هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين".

وأكدت توما، أن قطاع غزة بدون "هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية"، مطالبة بضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بغزة، ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق.

وفي 2 آذار/ مارس الماضي، أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور للأوضاع الإنسانية.

ويذكر أنّ مراكز حقوقية ودولية حذّرت من تفاقم أزمة الجوع بين المدنيين في قطاع غزة، مع استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر الحدودية ومنع إدخال المساعدات الإغاثية، بما فيها الدقيق والمواد الغذائية، لا سيما بعد إغلاق كافة المخابز العاملة في القطاع وتوقفها عن العمل، ما ينذر بمجاعة حقيقية تهدد حياة مليوني فلسطيني يعتمدون على المساعدات الغذائية.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

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