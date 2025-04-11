"جبهة العمل" تستنكر منع الأمن الأردنِّيِّ فعَّاليَّةً داعمةً للمقاومة في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الإجراءات الأمنية التي منعت فعالية الأغوار الداعمة للمقاومة في غزة، واعتقلت عشرات المتظاهرين، بينهم قياديون في الحزب.

ودعا الحزب إلى وقف النهج الأمني والتحريض ضد الحراك الشعبي المندد بالعدوان على غزة، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين. كما شدد الحزب على أهمية التعامل مع الحراك كعنصر قوة للأردن في مواجهة التهديدات الإسرائيلية بدلاً من حملات التحريض ضده.

وأكد الحزب ضرورة أن يتماشى الموقف الرسمي الأردني مع الإرادة الشعبية، التي تُعتبر عامل القوة الرئيس في البلاد.

وفي وقت سابق، منع الأمن الأردني، اليوم، متظاهرين من الوصول إلى الحدود الأردنية الفلسطينية، وذلك استجابة لدعوة الملتقى الوطني لدعم المقاومة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأغلق الأمن الأردني المخارج المؤدية إلى الأغوار والحدود، وأوقف عددًا من المتظاهرين، بينهم قادة ونشطاء إسلاميون.

وأفاد مصدر أمني أردني للجزيرة أن هناك قرارًا مسبقًا قد تم إبلاغ الجهة المنظمة به، يقضي بمنع أي حشود في المناطق الحدودية باعتبارها مناطق مغلقة عسكريًا.

وفي السياق ذاته، شهدت مختلف المدن والمخيمات الفلسطينية في الأردن تجاوبًا واسعًا مع الدعوات العالمية للإضراب عن العمل، دعمًا لقطاع غزة في ظل المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ووضعت المحال والمراكز التجارية لافتات تؤكد التزامها بالإضراب، الذي حظي بشعبية كبيرة في المخيمات الفلسطينية مثل مخيمات الحسين، والوحدات، والبقعة، وسوْف في محافظة جرش، حيث خرجت مسيرات تندد بالعدوان المستمر.

كما توقفت العديد من المؤسسات عن العمل لمدة ساعة، وانخرطت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقطاعات الشبابية في الإضراب، الذي كان يهدف إلى مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة.

المصدر / وكالات