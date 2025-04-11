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إصابة جندي من لواء غولاني بجروح خطيرة خلال معارك جنوبي غزة

11 ابريل 2025 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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إصابة جندي من لواء غولاني بجروح خطيرة خلال معارك جنوبي غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي من لواء غولاني بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع هجوم بريّ في رفح.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة (بنيران صديقة) في جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان الجندي أصيب نتيجة انفلات رصاصة في منطقة رفح.

وغولاني هو لواء مشاة، تأسس عام 1948، ويتبع للفرقة 36، ويرتبط بالقيادة الشمالية، وهو اللواء الأول والوحيد الذي بقي مستمرا في عمله منذ تأسيس جيش الاحتلال، شارك في نكبة 1948 وارتكب مجازر فيها كما شارك في جميع الحروب العسكرية التي شنتها إسرائيل على الدول العربية وعلى الفلسطينيين.

وشارك اللواء أيضا في الحروب التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، آخرها حرب "السيوف الحديدية" في 2023، التي انسحب منها اللواء مهزوما بعد 60 يوما من القتال، مُني فيها بخسائر كبيرة.

وقال الجيش في بيان أنه يواصل عملياته المكثفة وأن الفرقة 36 وسعت نطاق عملياتها خلال الليل في منطقة محور موراج إلى جانب استمرارها في العمليات في محيط المنطقة.

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#جيش الاحتلال #غزة #الحرب على غزة #غولاني

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