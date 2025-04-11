الصِّحَّة بغزّة: 26 شهيدًا و 106 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المُتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 26 شهيدًا( منهم 6 شهداء انتشال)، و 106 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,542 شهيدا، 3,940 إصابة).

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,912 شهيدا و 115,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين