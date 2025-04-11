"اعتقالات وتخريب في البنية التحتية".. العدوان على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ75

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ75 على التوالي، ولليوم الـ62 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني واعتقالات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في ضواحي المدينة وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين بينهم معتقلين سابقين وهم: عدي فايق شعبان، ومثنى المصري، ومعتصم أسعد شلباية وهم من ضاحية ذنابة، وعمار مناع من ضاحية عزبة الجراد.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلا لعائلة حجازي في ذنابة، وعبثت بمحتوياته وخربتها بشكل متعمد، كما نشرت الياتها في شوارع الضاحية ونصبت حواجز طيارة، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هويات ركابها.

وفي موازاة ذلك، جابت آليات الاحتلال منطقة الحي الجنوبي للمدينة، وتحديدا في شارع مسجد العموري وشارع مدرسة عمر بن عبد العزيز وسط أعمال تمشيط وتفتيش فيها.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أقدم صهريج سولار تابع لقوات الاحتلال على صدم وتخريب أعمدة الإنارة في محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة، متسببا بأضرار فيها، وإعاقة حركة المركبات، بعد أن سار الى جانب عدد من أليات العسكرية، بعكس اتجاه السير ودهس البسطات الفارغة المنتشرة على الأرصفة.

وفي السياق ذاته، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من فرق المشاة والآليات والجرافات الى مخيمي طولكرم ونور شمس، مترافقا مع إطلاق الرصاص الحي، وسماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى، وفي مخيم نور شمس، اقتحمت قوات الاحتلال حارة المحجر، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل، واحتجزت عددا من الشبان بعد اقتيادهم بعيدا وأخضعتهم للتحقيق الميداني، قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق، في الوقت الذي يشهد المخيم حصارا مطبقا يتخلله مداهمات للمنازل وتخريبها وطرد سكانها ومنعهم من العودة إليها.

وتواصل قوات الاحتلال استيلائها على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، وتحويلها لثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها، في حين تقوم بالتضييق على المواطنين واعتراض حركة تنقلهم في الشارع الذي أغلقت مقاطعه بسواتر ترابية في كلا الاتجاهين.

ويأتي هذا التصعيد ضمن مواصلة الاحتلال عدوانه الممنهج على مدينة طولكرم وحصاره المشدد على مخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، الى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما ألحق عدوان الاحتلال دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

المصدر / وكالات