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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

11 ابريل 2025 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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يطرأ الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، انخفاضاً ملموساً آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد نهاراً، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة في بعض المناطق المحدودة، وتهب رياح نشطة، وخلال ساعات المساء والليل المتأخرة، تسقط زخات من الأمطار في العديد من المناطق الشمالية والوسطى.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً وباردة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: باردة إلى شديدة البرودة.

- سرعة الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها ما بين 18-23 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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