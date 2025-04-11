موجة برد وأمطار متفرقة تجتاح غزة حتى منتصف الأسبوع المقبل

تشهد الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، تأثراً بكتلة هوائية باردة نسبياً، من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. وتترافق هذه الكتلة مع فرص لهطول أمطار متفرقة، تشتد حدتها خلال ساعات الليل.

تفاصيل الحالة الجوية:

- الجمعة 11 أبريل 2025:

- يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم، وبارد نسبياً إلى بارد.

- فرصة لهطول أمطار متفرقة في بعض المناطق المحدودة خلال النهار.

- رياح نشطة تهب على المنطقة.

- خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، تتسع رقعة الأمطار لتشمل العديد من المناطق الشمالية والوسطى.

الأيام القادمة:

- استمرار فرص هطول الأمطار في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الفترات المسائية من يوم الاحد، وخلال فترات من يوم الاثني

- استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

نصائح وتحذيرات:

- ينصح المواطنون بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الطرقات خلال هطول الأمطار.

- الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

- ارتداء الملابس الشتوية المناسبة للطقس البارد.



المصدر / فلسطين أون لاين