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وقفة حيفا الاحتجاجيَّة ضدَّ حرب الإبادة الجماعيَّة على غزة.. الاحتلال يُفرج عن 20 معتقلًا من المٌتظاهرين

11 ابريل 2025 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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وقفة حيفا الاحتجاجيَّة ضدَّ حرب الإبادة الجماعيَّة على غزة.. الاحتلال يُفرج عن 20 معتقلًا من المٌتظاهرين

سرّحت الشرطة، بعد انتصاف الليل، 20 معتقلا من أصل 23 من مركز لها في مدينة حيفا، والذين اعتقلتهم على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مساء أمس الخميس.

وتنظر محكمة الصلح في حيفا، اليوم الجمعة، في ملفات 3 معتقلين، ومن المتوقع طلب الشرطة تمديد اعتقالهم أو إطلاق سراحهم بشروط مقيدة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إنها اعتقلت 23 محتجًا خلال الوقفة، بادعاء "الإخلال بالنظام العام ورفع لافتات وترديد هتافات تدين إسرائيل وعملياتها التي من شأنها أن تخل بالنظام العام".

ويشار إلى أن العشرات شاركوا في وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة، مساء أمس، في ساحة الأسير بمدينة حيفا، وقمعت الشرطة الإسرائيلية التي كانت منتشرة في المكان بشكل كثيف الوقفة بعد دقائق من انطلاقها، واعتدت على المحتجين ولاحقتهم في الشوارع الجانبية للحي الألماني، واعتقلت 23 متظاهرا منهم.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #وقفة حيفا الاحتجاجية

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