مفقودون تحت الأنقاض ومجازر لا تتوقَف".. الاحتلال يُواصل "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم الـ 25

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 25 على التوالي استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية ومنتهكًا كافة القوانين الدولية والمواثيق والاتّفاقات، على رأسها اتّفاق وقف إطلاق النّار في غزّة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الصّحة بغزة، أمس الخميس، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,522 شهيدًا، 3,834 إصابة، وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,886 شهيدًا و 115,875 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

ارتكب الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مجزرة جديدة، عقب قصف منزلًا لعائلة الفرا وسط خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال تجمعًا للأهالي في منطقة العطاطرة بمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهيدين في قصف الاحتلال منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارةً على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على منطقة المحررات.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة على شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما تواصلت عمليات نسف منازل سكنية غرب مدينة رفح.

كما ارتقى طفل شهيد وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البنا خلف مسجد الفلاح في جباليا البلد.

المصدر / فلسطين أون لاين