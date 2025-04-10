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حماس: نثمّن موقف الاتِّحاد البرلماني الدولي الرَّافض لمخططات الاحتلال

10 ابريل 2025 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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حماس: نثمّن موقف الاتِّحاد البرلماني الدولي الرَّافض لمخططات الاحتلال

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقف الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، في دورتها الـ150 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، الرافض لمخططات تهجير شعبنا من قطاع غزة وبقية أراضينا المحتلة.

واعتبرت حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنّ هذا الموقف يمثّل صفعة جديدة للاحتلال وداعميه، وتأكيداً دولياً متجدداً على عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في أرضه.

وثمّنت عاليًا دور وجهود البرلمانات العربية والإسلامية والإفريقية، وكل البرلمانات الصديقة التي شاركت في هذا الاجتماع، والتي دعمت حقوق شعبنا العادلة، ورفضت مشاريع التهجير والتصفية، وقاطعت كلمة ممثل الاحتلال.

وطالبت حماس بضرورة  مواصلة هذا النهج من خلال تعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا وعسكريًا، واتخاذ خطوات فاعلة ورادعة لوقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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