الصِّحَّة بغزَّة: 1,522 شهيدًا و 3,834 إصابة منذ استئناف الإبادة الجماعيَّة على غزّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 40 شهيدًا و 146 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,522 شهيدًا، 3,834 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,886 شهيدًا و 115,875 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصّحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين