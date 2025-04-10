الاحتلال يهدمُ منزلين جنوبي الخليل

شرعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، عقب إجبار السكان على إخلائها تحت تهديد السلاح.

وأكد الناشط أسامة الهرش، أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن إبراهيم محمد عطا الهرش، المكون من طابقين، ومساحة كل طابق 220 مترا مربعا وهو جاهز للسكن، ومنزل المواطن عطا الله أحمد الهرش، قيد الإنشاء والمكون من طابقين، مساحة الطابق الأول 120 مترا مربعا، والثاني 220 مترا مربعا.

وأشار إلى أن الاحتلال أخطر أكثر من 20 منزلا في المنطقة قبل ثلاث سنوات، التي تبعد عن مستعمرة "حاجاي" أكثر من 10 كيلو مترات.

وأوضح، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب موسى عطا الله الهرش، وحسن موسى الحلاق، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين المحتجين على عملية الهدم، لتفريقهم وبعدهم عن المنطقة.

ووفق معطيات رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام 2025 الجاري، 200 منزل ومنشأة فلسطينية، ووزعت 300 إخطار بالهدم.

وتصاعدت عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية، مستهدفة المنازل السكنية والمنشآت الزراعية والصناعية وغيرها، لا سيما التي تقع في المناطق المصنفة (ج)، بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء، وذلك بهدف طرد المواطنين من تلك الأراضي والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / وكالات