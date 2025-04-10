تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 10 أبريل 2025

يطرأ الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 10 أبريل 2025، انخفاضاً ملموساً آخر على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً ودافئاً نهاراً، وفي ساعات الليل الأجواء باردة ويحتمل سقوط أمطار متفرقة في بعض المناطق.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط زخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق.

- الأجواء نهاراً: دافئة وغائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة.

- سرعة الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها ما بين 15-20 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين