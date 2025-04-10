بالأسماء.. وصول 10 أسرى من قطاع غزَّة إلى مستشفى شهداء الأقصى

وصل صباح اليوم الخميس، عدد من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزّة.

وقالت مصادر محلية، إن 10 أسرى من قطاع غزة وصلوا صباح اليوم بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال عبر حاجز "كيسوفيم" تجاه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وأاشارت المصادر إلى أن أحد الأسرى وصل بحالة صعبة للغاية ولا يقوى على الحركة و علية آثار تعذيب واضحة.

وصول 10 أسرى محررين إلى مستشفى الأقصى، وهم:

1 الأسير / نعيم محمد موسى البرعي

العمر 66 عامًا

2 الأسير / محمد عودة محمود شمالي

العمر 46عامًا

3 الأسير /عماد عودة حسين المصري

العمر 53عامًا

4 الأسير / محمد حاتم يوسف قاسم

العمر 34عامًا

5 الأسير /هاني ابراهيم على أبو سيف

العمر 57عامًا

6 الأسير /فايز حسن ابراهيم أيوب

العمر /56 عامًا

7 الأسير /جمال خليل محمد الزويري

العمر 69 عامًا

8 الأسير/ عبد الهادي برجس صابر دغمش

العمر 38عامًا

9 الأسير / محمد عبد الله محمد القرا

62عامًا

10 الأسير / سمير عبد الرحمن عواد حماد

العمر 64عامًا

جميعهم خرجوا من (سجن سديه تيمان)

ما عدا الأسير محمد القرا أُفرج عنه من سجن النقب.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين