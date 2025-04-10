بينهم صحفي.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واعتداءات في الضفة الغربية، في انتهاك متصاعد لعدوانها المتواصل على كافة مناطق الضفة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى من المدينة، وداهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين وهم الصحفي سامر خويرة من شارع عصيرة، وعماد حلاوة من حارة العقبة داخل البلدة القديمة، وعمرو محمود جمعة أبو الرز من مخيم العين غربا، ومحمد الفارس من منطقة المساكن الشعبية شرقا.

ويُذكر أن الصحفي المعتقل "خويرة" يعمل مقدمًا للبرامج في إذاعة "هوا نابلس" المحلية، وهو طالب ماجستير، تخصص سينما، في جامعة النجاح الوطنية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي سائد سند (20 عاما) من منطقة قبة راحيل شمالا بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وطالت الاعتقالات الشاب رسلان عبد الباسط عوض، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بلدة بدرس، غربي مدينة رام الله.

المصدر / وكالات