مجازر مُتواصلة وشهداء تحت الأنْقاض.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 24

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 24 على التَّوالي استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومستهدفًا مربعات سكنية كاملة مكتظة بالسكان، ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، فيما لا يزال عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض.

وأشارت وزارة الصّحة بغزة، أمس الأربعاء، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,482 شهيدًا، 3,688 إصابة، وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,846 شهيدًا و 115,729 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، “نُتمّ اليوم شهرًا كاملًا على استمرار إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. هذا الوضع يُفاقم من معاناة المدنيين، حيث أصبح جميع سكان القطاع في حاجة ماسة وفورية إلى المساعدات الإنسانية.”

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شارع الطينة بمواصي القرارة بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وارتقى صباح اليوم شهيد طفل متأثرًا بإصابته في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الفخاري شرقي خاني

وواصل طيران الاحتلال إطلاق نيرانه تجاه مناطق شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال نسف المباني السكنية شمال غربي مدينة رفح.

وارتقى شهيد جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. بينما ارتقى شهيد آخر في قصف الاحتلال خيمة قرب مطعم حيفا في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة السويركي في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين