"هيئة البترول" تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم لضمان سلاسة الحصول على كشوفات الغاز

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت هيئة الغاز والبترول اليوم، الموافق 9 أبريل 2025، جميع المواطنين إلى تحديث بيانات عناوينهم الحالية (المحافظة، المدينة، الحي، الموزع) أو تحديث أرقام هواتفهم النقالة، وذلك لضمان دقة البيانات وجاهزيتها عند إصدار كشوفات الغاز الجديدة.

وأكدت الهيئة على أهمية هذه الخطوة لضمان وصول كشوفات الغاز إلى المستفيدين في الوقت المناسب وبشكل صحيح، وتجنب أي تأخير أو مشاكل قد تنجم عن عدم دقة البيانات.

وأوضحت الهيئة أن تحديث البيانات متاح للمواطنين الذين لديهم طلبات قيد التنفيذ، وذلك من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني الرسمي ومراكز خدمة العملاء.

أهمية تحديث البيانات:

* ضمان وصول كشوفات الغاز إلى المستفيدين في الوقت المناسب.

* تجنب أي تأخير أو مشاكل قد تنجم عن عدم دقة البيانات.

* تسهيل عملية التواصل بين الهيئة والمستفيدين.

* تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كيفية تحديث البيانات من خلال الرابط التالي ، اضغط هنا