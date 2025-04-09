فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبير قانونيّ: استهداف (إسرائيل) للطَّواقم الطِّبِّيَّة "جريمة حرب موصوفة"

الأغذية منتهية الصَّلاحيَّة... خطر يبتلعه الغزيون للبقاء على قيد الحياة

في ظهور جديد.. المغربيَّة ابتهال أبو السَّعد توجِّه رسالةً بعد فصلها من "مايكروسوفت"

ماذا نعرف عن صاروخ القسام طراز (سجّيل 55)؟

"أطفال بلا رؤوس وشهداء تحت الأنقاض".. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 23

بـ 10 صواريخ من طراز "S55" .. القسام تبث مشاهد قصف "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية

حماس تطلق دعوى قضائيَّةً لرفع اسمها من قائمة "الإرهاب" في بريطانيا

"من الإعداد حتَّى التَّفجير"... سرايا القدس تبثُّ مشاهد لتفجير دبَّابة "إسرائيليَّة" في حيِّ الشَّجاعيَّة

لكلِّ مسعف قصَّة... قافلة رفح الَّتي قتلتها إسرائيل بدم بارد

حماس: مجازر الاحتلال بدعم أمريكي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

"هيئة البترول" تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم لضمان سلاسة الحصول على كشوفات الغاز

09 ابريل 2025 . الساعة 22:13 بتوقيت القدس
...
"هيئة البترول" تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم لضمان سلاسة الحصول على كشوفات الغاز
متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت هيئة الغاز والبترول اليوم، الموافق 9 أبريل 2025، جميع المواطنين إلى تحديث بيانات عناوينهم الحالية (المحافظة، المدينة، الحي، الموزع) أو تحديث أرقام هواتفهم النقالة، وذلك لضمان دقة البيانات وجاهزيتها عند إصدار كشوفات الغاز الجديدة.

وأكدت الهيئة على أهمية هذه الخطوة لضمان وصول كشوفات الغاز إلى المستفيدين في الوقت المناسب وبشكل صحيح، وتجنب أي تأخير أو مشاكل قد تنجم عن عدم دقة البيانات.

وأوضحت الهيئة أن تحديث البيانات متاح للمواطنين الذين لديهم طلبات قيد التنفيذ، وذلك من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني الرسمي ومراكز خدمة العملاء.

أهمية تحديث البيانات:
 * ضمان وصول كشوفات الغاز إلى المستفيدين في الوقت المناسب.
 * تجنب أي تأخير أو مشاكل قد تنجم عن عدم دقة البيانات.
 * تسهيل عملية التواصل بين الهيئة والمستفيدين.
 * تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كيفية تحديث البيانات من خلال الرابط التالي ، اضغط هنا

تويتر تويتر
#قطاع غزة #غزة #البترول #تسجيل الغاز #كشوفات الغاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة