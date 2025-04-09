في ظهور جديد.. المغربيَّة ابتهال أبو السَّعد توجِّه رسالةً بعد فصلها من "مايكروسوفت"

وكالات/ فلسطين أون لاين

في ظهور جديد، دعت ابتهال أبو السعد، المبرمجة المغربية السابقة بشركة "مايكروسوفت"، الأربعاء، إلى مقاطعة جميع منتجات الشركة، على خلفية دعمها إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته أبو السعد بمنصة "انستغرام" بعد أيام من فضحها الدعم الذي تقدمه "مايكروسوفت" لإسرائيل في الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين منذ 18 شهرا، خلال حفل رسمي للشركة في الولايات المتحدة.

كما حثت "كل شخص يعمل في أي شركة تنتهك المبادئ الإنسانية عليه أن يرفع صوته ويغادرها، ويتحدث عن ذلك"، داعية الجميع إلى التحدث عن هذه الأمور ونشر قضية المقاطعة.

كذلك، عبرت أبو السعد عن خالص شكرها لكل من نشر رسالتها عبر العالم، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنّ: "العديد من الناس سألوها كيف يمكن مساندتها خلال هاته الفترة".



والاثنين، أفادت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية عبر موقعها، بأن مايكروسوفت فصلت مهندسة البرمجيات بقسم الذكاء الاصطناعي ابتهال أبو السعد، إثر احتجاجها ضد الخدمات التي توفرها الشركة لإسرائيل، خلال احتفال الشركة بالذكرى الـ 50 لتأسيسها، الجمعة الماضية.

واتهمت أبو السعد إدارتها بالمشاركة في الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، قائلة إن أيدي الشركة "ملوثة بدماء الفلسطينيين"، وذلك خلال مقاطعتها كلمة للمدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان.

يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة "أسوشيتد برس" مطلع عام 2025، كشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي من شركتي مايكروسوفت وOpenAI تم استخدامها كجزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف في غزة ولبنان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / الأناضول