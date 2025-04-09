"من الإعداد حتَّى التَّفجير"... سرايا القدس تبثُّ مشاهد لتفجير دبَّابة "إسرائيليَّة" في حيِّ الشَّجاعيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد مصورة توثق استهداف دبابة إسرائيلية وتدميرها شرق مدينة غزة، عبر تفجير عبوة ناسفة تم زرعها مسبقًا في مسار تقدم آليات الاحتلال، أثناء توغلها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذلك في أول عملية مصورة منذ استئناف الاحتلال حربه على غزة في الـ 18 من مارس الماضي.

وأظهرالمقطع المصور، تجهيز العبوات وزراعتها بعناية في طريق القوات الإسرائيلية، قبل أن يتم تفجيرها خلال محاولة تقدم رتل عسكري في المنطقة، ما أدى إلى تدمير الدبابة وإعطابها بشكل كامل.

وفي وقت لاحق، أعلنت سرايا القدس:سيطرتها على طائرتين صهيونيتين من طراز "EVO MAX" أثناء تنفيذهما مهام استخبارية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 23 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبا مجاز دامية ومخلفًا آلاف من الشهداء والجرحى في كافة المناطق، في خرق فاضح لاتّفاق وقف إطلاق النّار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وارتكب الاحتلال مجزرة "داميَّة" ارتقى فيها عدد كبير من الشهداء وأُصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال منزلًا في حي الشّجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، إن 22 شهيدًا وأكثر من 30 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات غزة عقب قصف الاحتلال مربعا سكنيا مكونا من 8 منازل متلاصقة بالقرب من مسجد الهواشي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وفي 18 مارس/آذار، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.