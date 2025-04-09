"القوَّات اليمنيَّة" تهاجم هدفًا في يافا المحتلَّة وحاملة طائرات أمريكيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، بعد ظهر يوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية طالت هدفاً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلّة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، يحيى سريع، إنّ سلاح الجو المسيّر ضرب هدفاً عسكرياً في منطقة "يافا" (تل أبيب) المحتلّة، وذلك بطائرة مسيّرة من نوع "يافا".

كما أعلن سريع، استهداف عدد من القطع الحربية المعادية، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"، شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك في سياق "مواصلة القوات المسلحة التصدي للعدوان الأميركي المستمر على بلدنا، ورداً على جرائمه المرتكبة بحق المواطنين في محافظات عدة".

وأضاف، أنّ ذلك يأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة".

هذا وأشارت القوات المسلّحة، إلى أنّها "تخوض هذه المعركة بكل بسالة وتحد وإيمان لتؤكد مجدداً كما أكدت خلال سنوات، أن اليمن العظيم عصي على الانكسار ولن يتراجع عن إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ودعمه، ولن يستسلم للعدوان الأميركي، وسيظل كما كان وسيبقى دائماً وأبداً مقبرة للغزاة".

كما أكّد سريع، أنّهم "مستمرون بالتوكل على الله في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ومستمرون بالثقة بالله في التصدي لهذا العدوان الغاشم، وفي إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

وصباح الأربعاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ9" في أجواء الجوف، بصاروخ مناسب محلي الصنع، هو الـ3 خلال 10 أيام.