حماس: مجازر الاحتلال بدعم أمريكي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

قالت حركة حماس، إن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي تمثل “وصمة عار” على جبين المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان للحركة، الأربعاء، تعليقا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا مكتظا بالمدنيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال البيان: "في واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي يرتكب مجزرة دموية، بقصفه مربعاً سكنياً مكتظاً بالمدنيين والنازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

30 شهيدا

وأوضح أن القصف "أسفر عن ارتقاء 30 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض".

وأضاف: "هذه المجازر المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان، تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزاً وصامتاً أمام أبشع فصول القتل الجماعي والإبادة المنظّمة".

وأشارت الحركة إلى أن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي تُرتَكَب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل بهدف الإبادة والانتقام السادّي”، مؤكدة أنها “لن تمضيَ بلا حساب، ولن تسقط بالتقادُم، وسيحاسب التاريخ كل من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة على ارتكابها.

وطالبت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية بـتحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والتحرك العاجل لاستخدام أدوات الضغط على الاحتلال وعلى داعميه في واشنطن، من أجل وقف العدوان فوراً، ورفع الحصار، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم.

علاقات العرب مع (إسرائيل)

وطالبت الدول التي ما زالت تُقيم علاقات مع الاحتلال الصهيوني المجرم، بقطع تلك العلاقات وإغلاقها لسفارات الكيان النازي، نصرةً لدماء الأبرياء ولشعبنا الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة صهيونية متوحّشة”، وفق البيان.

ودعت الحركة الجماهير العربية والإسلامية لمواصلة حراكهم تضامناً وإسناداً لغزة، وتصعيده وتكثيفه، و”الانتفاض في وجه الظلم والإبادة، والضغط بكل الوسائل حتى وقف الإبادة الوحشية في قطاع غزة”.

ومنذ فجر الأربعاء يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة استهدف مربعات سكنية وخيام نازحين ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1482 فلسطينيا وأصابت 3688 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع الأربعاء.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين