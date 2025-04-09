الصين تنفي بشدة مشاركة مواطنيها في الحرب بأوكرانيا

نفت الصين، بشكل قاطع الاتهامات الأوكرانية بشأن مشاركة مواطنين صينيين في القتال إلى جانب القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، ووصفتها بأنها "ادعاءات لا تستند إلى أي دليل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحافي دوري، اليوم الأربعاء، إن بكين بدأت بالفعل التنسيق مع الجانب الأوكراني للتحقق من هذه المزاعم، مؤكداً أن موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية واضح وثابت، ويحظى بقبول واسع على المستوى الدولي.

نزاعات مسلحة

وأضاف لين أن الحكومة الصينية تحث دائمًا مواطنيها على تجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وعدم الانخراط في أي صراعات من هذا النوع، بما في ذلك الامتناع عن المشاركة في العمليات العسكرية لأي طرف.

من جانب آخر، تجنب الكرملين التعليق على التصريحات الأوكرانية الأخيرة. وردّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على سؤال بشأن إعلان كييف، بالقول: "لا يمكنني الإدلاء بأي تعليق حول هذا الموضوع".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح، في وقت سابق، أن قوات بلاده ألقت القبض على مواطنَين صينيين كانا يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وذكر زيلينسكي، عبر منشور مصوّر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجيش عثر بحوزتهما على وثائق شخصية وبطاقات مصرفية، مشيرًا إلى أن العملية تمت داخل الأراضي الأوكرانية.

استجواب جندي صيني

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس الأوكراني أحد الموقوفين وهو يرتدي زيًا عسكريًا ويداه مقيدتان، ويتحدث بضع كلمات باللغة الصينية (الماندرين)، فيما يبدو أنه جزء من عملية استجواب يجريها مسؤول أوكراني لم يظهر في التسجيل.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تتهم فيها أوكرانيا صراحةً مواطنين صينيين بالمشاركة في القتال منذ بداية الغزو الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس تصعيدًا جديدًا في الخطاب السياسي والإعلامي حول طبيعة المشاركين في النزاع الدائر.

المصدر / وكالات