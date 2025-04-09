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أطباء فلسطينيون في ألمانيا يقدمون استشارات طبية مجانية لأهالي غزة

09 ابريل 2025 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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أطباء فلسطينيون في ألمانيا يقدمون استشارات طبية مجانية لأهالي غزة

 

في مبادرة إنسانية نبيلة، أطلق نخبة من الأطباء الفلسطينيين المقيمين في ألمانيا ودول غربية أخرى، خدمة استشارات طبية مجانية عبر تطبيق واتساب، تستهدف بشكل خاص أهالي قطاع غزة المحاصر.

وتضم المجموعة الطبية نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، مثل الأعصاب والجلدية والجراحة والعظام والنساء، وغيرها من التخصصات التي يحتاجها أهالي غزة بشكل ماس.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الطبي والإنساني لأهالي غزة، الذين يواجهون ظروفًا صحية صعبة نتيجة حرب الإبادة الجماعية والحصار والظروف المعيشية القاسية.

تفاصيل الخدمة:

 - مجانية: الخدمة مقدمة مجانًا.

 - متنوعة: تشمل الاستشارات الطبية مختلف التخصصات.

 - متاحة: يمكن لأي شخص من أهالي غزة الانضمام إلى مجموعة واتساب وطرح استفساراته الطبية.

 - خبيرة: يقوم بالرد على الاستفسارات نخبة من الأطباء والاستشاريين الفلسطينيين المقيمين في ألمانيا والغرب.

رابط مجموعة الواتساب: [رابط المجموعة]

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جرحى غزة #طوفان الأقصى #أطباء فلسطينيون في ألمانيا

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