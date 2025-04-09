الصِّحَّة بغزَّة: 36 شهيدًا و41 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ 36 شهيدًا (منهم 3 شهيد انتشال) و41 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,482 شهيدًا، 3,688 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,846 شهيدًا و 115,729 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



المصدر / فلسطين أون لاين