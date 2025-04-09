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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

09 ابريل 2025 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكرت مصادر محلية، أنّ أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم من جهة "باب المغاربة" على شكل مجموعات متتالية وتجولوا فيها.

وأوضحت المصادر، أن المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية في الجانب الشرقي من باحات الأقصى، بحماية أمنية من شرطة الاحتلال؛ قبل أن يُغادروا "الأقصى" بمسارات مرتبة مسبقًا من "باب السلسلة".

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #مستوطنون يقتحمون الأقصى #طوفان الأقصى

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