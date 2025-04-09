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مدير مستشفيات غزة: (إسرائيل) تستخدم أسلحة جديدة

09 ابريل 2025 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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مدير مستشفيات غزة: (إسرائيل) تستخدم أسلحة جديدة

قال الدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة جديدة، مشيرًا إلى أن أغلب الجرحى يصلون إلى المستشفيات وهم بحالة حروق كاملة، مما يعكس خطورة ونوعية الأسلحة المستخدمة.

وأكد الهمص في تصريحات متلفزة، الأربعاء، على ضرورة فتح المعابر فورًا لإدخال المواد الأساسية من غذاء وماء ودواء، مشددًا على أن الأوضاع الصحية في القطاع كارثية، خصوصًا بالنسبة للأطفال.

وأوضح أنه لا تتوفر أدوية لعلاج الأطفال المرضى، الذين يعانون من أمراض متعددة دون وجود علاج مناسب.

وأشار الهمص إلى أن انتشار الأمراض بين الأطفال يتزايد بشكل مقلق، حيث تنتشر حالات الإسهال والتهاب الكبد الوبائي نتيجة انعدام المياه النظيفة والطعام الجيد، مما ينذر بكارثة صحية متفاقمة في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية.

ويرتكب جيش الاحتلال منذ 7 من أكتوبر 2023 حرب إبادة دموية في قطاع غزة، أسفرت عن 50,810 شهداء و115,688، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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