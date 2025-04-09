39 يومًا على إغلاق معبر كرم أبو سالم وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الـ39 على التوالي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ويُعد معبر كرم أبو سالم ورفح الشريان الأساسي لإدخال البضائع والوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتسبب الإغلاق المتواصل في تفاقم أزمة الغذاء والدواء، ما دعا مؤسسات حكومية وأممية للتحذير من عودة التجويع إلى القطاع، إذا ما استمر قرار الإغلاق ساريًا.

مستويات خطرة وكارثية

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع بلغ مستويات "خطِرة وكارثية" حيث يعاني من انهيار شبه تام في ظل استمرار إغلاق المعابر وزيادة الاحتجاجات الطبية والإنسانية بصورة غير مسبوقة.

وفرغت أسواق القطاع من المواد الغذائية الأساسية كافة، الأمر الذي دفع النازحين إلى العودة إلى ما تبقى من المعلبات والاعتماد في وجباتهم على الفلافل الذي ارتفع سعرها بشكل جنوني، جراء ارتفاع أسعار زيت الطهي والحمص، والنقص الحاد في غاز الطهي.

وأدى الإغلاق إلى شلل شبه كامل في حركة الإمدادات الإنسانية، في ظل استمرار العدوان والتصعيد العسكري على القطاع.

وقبل عدة أيام أعلن برنامج الغذاء العالمي، عن توقف 25 مخبزًا من المخابز التي كان يمدها بالدقيق عن العمل، بسبب نفاد مخزون الدقيق لديه، كما أعلنت وكالة "الأونروا" عن عدم قدرتها على استكمال دورات التسليم، بسبب خلو مخازنها من الدقيق.

والمخابز المدعومة تقدم الخبز بأسعار رمزية تصل إلى شيكلين (الدولار يعادل 3.7 شواكل) للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تتراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة.

مراحل المجاعة

وأسهمت هذه المخابز في التخفيف من المعاناة الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين أفقدتهم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كل ما يملكونه، وحوّلتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى فقراء.

ومع توقف المخابز، دخل فلسطينيو غزة أولى مراحل المجاعة، المتشكلة من عدم توفير الخبز لأطفالهم في ظل انعدام وصول المساعدات الغذائية إليهم.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن مخزون الإمدادات في غزة "آخذ في النفاد والوضع يزداد سوءا"، حيث مر أكثر من شهر منذ أن منعت (إسرائيل) دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة.

ورجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض في قطاع غزة نتيجة عدم سماح الاحتلال بدخول المساعدات إلى القطاع وبالتالي نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية، الأمر الذي توقعت أن يؤدي إلى زيادة في عدد وفيات أطفال غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين