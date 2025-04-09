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بالفيديو الاحتلال يرتكب مجزرةً مروعة في حي الشجاعيَّة بغزَّة

09 ابريل 2025 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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الاحتلال يرتكب مجزرةً مروعة في حي الشجاعيَّة بغزَّة

ارتقى شهداء وأُصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال منزلًا في حي الشّجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن 11 شهيدًا و35 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات غزة عقب قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو عمشة بالقرب من مسجد الهواشي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وذكرت الخدمات الطبية، أنها لا تزال تنقل عددًا من الشهداء والمصابين من استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو عمشة في الشجاعية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المنزل المستهدف مكون من أربعة طواقم، ويحيطه عدد كبير من المنازل المكتظة بالإضافة إلى نقطة شحن للهواتف، ما أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا.

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 23 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبا مجاز دامية ومخلفًا آلاف من الشهداء والجرحى في كافة المناطق، في خرق فاضح لاتّفاق وقف إطلاق النّار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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