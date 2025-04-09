صاحب مقولة "مش متذكّر".. أحمد مناصرة على أعتاب الحرية نهاية الأسبوع

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير أحمد مناصرة على موعد مع الحرية نهاية الأسبوع بعد أن أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال.

ينحدر المناصرة من بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة، وفي عام 2015 كان يرافق أحمد، 13 عاما، ابن عمه حسن مناصرة، 15 عاما، في مستوطنة بسغات زئيف في القدس، وحينها اعتقلته قوات الاحتلال وأطلقت النار على ابن عمه الذي استشهد في الحال، ووجهت إليهما محاكم الاحتلال تهمة طعن إسرائيليين بالمستوطنة.

خضع الأسير مناصرة لتحقيق قاس للغاية لم يراع طفولته، وقد سُرّب تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي لخضوعه للتحقيق، حيث بدى منهاراً في التسجيل، بينما يقول للمحقق الإسرائيلي الذي كان يعنفه ويضغط عليه بالقول "مش متذكر" أي أنّه لا يتذكر أي شيء.

وتحّدثت جهات فلسطينية عدة عن تردّي الحالة الصحية والنفسية للأسير مناصرة، فقد أصبح يعاني من مشاكل نفسية نتيجة التحقيق المباشر معه، وهو في وضع صحي حرج ولديه إصابة بالغة في رأسه، إضافة إلى عزله في السجن لمدد طويلة أدت إلى تضاعف المشاكل النفسية لديه وهو في عمر صغير.

وعلى الرغم من ذلك كانت إدارة سجون الاحتلال تزيد من عزل الأسير مناصرة في المعتقلات المختلفة، بحجة الاعتداء على آخرين داخل السجن، وهو ما فاقم أيضا من حالته النفسية.

أحمد مناصرة في المستشفى أثناء اعتقاله وهو مكبل اليدين



أحمد مناصرة أثناء إحدى محاكماته





المصدر / فلسطين أون لاين