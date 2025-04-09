أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 9 أبريل 2025

تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.61-3.65، بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.77-4.83، بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.08-0.13، بيع.

- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.76، بيع.

- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.88-0.95، بيع.



المصدر / فلسطين أون لاين