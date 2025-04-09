القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تُسقط طائرة أمريكية في أجواءِ محافظة الجوف

قالت القوات المُسلّحة اليمنيَّة، إنّها تمكنت من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الجوف اليمنيَّة.

وأشارت القوات اليمنية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أنّ الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ معاديةٍ نوعِ MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الجوف وذلك بصاروخٍ مناسبٍ محليِّ الصنعِ .

وأوضحت، أن هذه الطائرة الثالثة التي تنجحُ الدفاعات الجوية في إسقاطِها خلالَ عشَرةِ أيامٍ والثامنةَ عشرةَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسناداً لغزة.

ولفتت إلى أن هذه العملية تأتي رداً على العدوانِ الأمريكيِّ المتواصلِ على اليمن وردًّا على مجازره المروعة، حيث شنَّ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ عدداً من الغاراتِ على مناطقَ متفرقةٍ أسفرت عن وقوعِ شهداءَ وجرحى وأضرارٍ في ممتلكاتِ المواطنينَ.

وأكدت القوات اليمنية، استمرارَها في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنها مستمرةٌ في تنفيذِ مهامِها الدفاعيةِ للتصدي لأيِّ عدوانٍ على اليمن.

وشددت على أنها مستعدة للتعاملِ المسؤولِ مع أي محاولةٍ للنيلِ من سيادةِ اليمن وأمنِه واستقرارِه، وأنَّ العملياتِ لن تتوقفَ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.



المصدر / فلسطين أون لاين