الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.

في بيت لحم، احتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان والأطفال، خلال اقتحامها قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان، وتمركزت في مناطق عدة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت عددًا من الشبان والأطفال واقتادتهم إلى ساحة مسجد أبو بكر الصديق، وحققت معهم، قبل أن تطلق سراحهم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم بلاطة، كلًا من: محمد يوسف أبو مريم، جابر أبو حمادة، أيمن مرشود، خليل أبو ليل، محمود أبو سيريس، بالإضافة لوالدة الشهيد محمد أبو حمادة "الزعبور".

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين بينهم طالب في الثانوية العامة من محافظة الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: سمير محمد بحيص، وجبريل أحمد مخامرة، ونعمان إسماعيل شنران، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت على حاجز عسكري نصبته على مدخل فرش الهوى بمدينة الخليل الشاب أسامة عبد الله السلال من بلدة بني نعيم.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت الطالب في الثانوية العامة أحمد موسى عيسى زعاقيق (17 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام عائلته.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دهمت مدينة سلفيت واعتقلت الشاب عبد الرحيم شاهين، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب أبو ليفة، عقب دهم وتفتيش منزل عائلته في عزبة الطيّاح، جنوبي شرق مدينة طولكرم.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أعاق مرور مركبات المواطنين عبر الحاجز باتجاه الأغوار، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار، وإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم.

ويشهد الحاجز منذ عامين تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين، ما تسبب في إعاقة وصولهم وتنقلهم.

المصدر / وكالات