تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها العامة بحدود درجتين.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً ودافئاً وربما مغبراً خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تنشط الرياح وترتفع نسب الرطوبة وتزداد برودة الأجواء ويحتمل سقوط أمطار متفرقة في بعض المناطق.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: دافئة وغائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً إلى باردة.

- سرعة الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها ما بين 16-20 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين