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الاحتلال يفجّر منزل الشَّهيد مجاهد منصور في رام الله.. ماذا نعرف عنه؟

09 ابريل 2025 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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الاحتلال يفجّر منزل الشَّهيد مجاهد منصور في رام الله.. ماذا نعرف عنه؟

فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء،  منزل الشهيد مجاهد منصور في بلدة دير ابزيع غرب رام الله بالضفة الغربية.

 

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير بزيغ، وأصدرت أوامر إخلاء لكافة منازل الأهالي المحيطة بمنزل الشهيد مجاهد منصور بقرية دير بزيغ، لتفجيره.

وفي وقت سابق، داهمت قوات الاحتلال المنزل، وأخذت قياساته الهندسية، وعملت ثقوبا في واجهاته الداخلية، تمهيدًا لهدمه، علمًا أن المنزل مكون من أربعة طوابق، مساحة كل منها 100 متر، ورغم أنّ شقة الشهيد تقع في الطابق الثالث، إلا أن الاحتلال أصر على أخذ قياسات الطوابق كلها.

من هو الشهيد مجاهد منصور؟

في 22 مارس 2024، نفّذ الشاب مجاهد بركات منصور من بلدة دير ابزيع، عمليةً بطوليَّة باستهداف حافلة للمستوطنين بعملية إطلاق نار، واندلعت اشتباكات مسلحة بينه وبين جنود الاحتلال استمرت 5 ساعات، ما أسفر عن إصابة 7 جنود، أحدهم بجراح خطيرة، واستشهاد المجاهد منصور في قصف جوي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الشهيد مجاهد منصور

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